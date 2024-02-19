Путин поручил кабмину уделить особое внимание поддержке семей

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями регионов и Банком России обращать особое внимание на поддержку семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

»<…> до 2030 года уделить особое внимание решению <...> ключевых задач: <...> обеспечение народосбережения», — говорится в перечне поручений.

Российский лидер также обратил внимание на защиту материнства и детства, укрепление семейных ценностей.

Также президент поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян.

До этого Путин поручил распространить проект выплаты при рождении третьего ребенка на регионы ДФО.

15 февраля глава государства заявил, что для развития России в семье должно рождаться минимум три ребенка.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.