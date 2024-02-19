Путин счел снижение напряженности на рынке труда одной из приоритетных тем

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) России снизить напряженность на рынке труда. Об этом сообщает сайт Кремля.

Это поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года.

»<…> уделить особое внимание решению <…> ключевых задач: удовлетворение растущего внутреннего спроса <…> на товары, в том числе за счет <…> снижения напряженности на рынке труда», — уточнили в перечне.

В документе подчеркнули, что этой цели можно достигнуть благодаря повышению эффективности системы профессионального и допобразования.

Президент также поручил повысить производительность труда, в том числе за счет внедрения принципов бережливого производства, автоматизации и роботизации, использования технологий искусственного интеллекта.

До этого стало известно, что российская гостиничная отрасль столкнулась с кадровым голодом.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.