Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин счел снижение напряженности на рынке труда одной из приоритетных тем

Путин поставил задачу снизить напряженность на рынке труда в России

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) России снизить напряженность на рынке труда. Об этом сообщает сайт Кремля.

Это поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года.

»<…> уделить особое внимание решению <…> ключевых задач: удовлетворение растущего внутреннего спроса <…> на товары, в том числе за счет <…> снижения напряженности на рынке труда», — уточнили в перечне.

В документе подчеркнули, что этой цели можно достигнуть благодаря повышению эффективности системы профессионального и допобразования.

Президент также поручил повысить производительность труда, в том числе за счет внедрения принципов бережливого производства, автоматизации и роботизации, использования технологий искусственного интеллекта.

До этого стало известно, что российская гостиничная отрасль столкнулась с кадровым голодом.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами