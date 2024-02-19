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Сотни человек могли подвергнуться незаконному прослушиванию в Польше

В сейме Польши заявили, что сотни человек могли оказаться под прослушкой

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член комиссии сейма Польши по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus Марчин Босацкий заявил, что несколько сотен человек могли подвергнуться незаконной прослушке. Его слова передает РИА Новости.

«По моей оценке, основанной на знании, это были сотни человек. Я думаю, что прослушиваемых были сотни», — сообщил Босацкий.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил широкое использование в стране шпионского программного обеспечения Pegasus, предназначенного для прослушки. На заседании кабмина с участием президента Польши Анджеем Дудой Туск передал ему документ, который подтверждает закупку и использование Pegasus легально и нелегально.

Премьер подчеркнул, что список подобных практик является очень большим, а документ подтверждает то, «чего больше всего опасались». Туск добавил, что закупка программного обеспечения была осуществлена по инициативе Центрального антикоррупционного бюро. По словам премьера, представленные президенту доказательства — только часть имеющихся в распоряжении документов и свидетельств по этому делу.

Ранее сообщалось, что власти Польши прослушивали Тихановскую.

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