Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В школах Британии введут полный запрет на мобильные телефоны

Times: школы Англии вводят полный запрет на использование мобильных телефонов

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

В британских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов. Об этом сообщает издание Times.

«Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ», — отметили в публикации.

По данным издания, эта мера позволит «свести к минимуму» нарушения среди учеников и улучшить поведение в классах.

Школьников, которые нарушат запрет и принесут на занятия телефон, нарушающим запрет, в качестве наказания оставят после уроков, а гаджет конфискуют на неопределенный срок.

По новым правилам педагоги имеют право обыскивать рюкзаки, они получат юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение телефонов.

В январе в Петербурге у школьника задымился смартфон во время урока. Мальчик бросил устройство на пол.

Ранее карманник украл у москвича телефон, помогая ему очистить одежду от снега, и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами