В школах Британии введут полный запрет на мобильные телефоны

В британских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов. Об этом сообщает издание Times.
«Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ», — отметили в публикации.
По данным издания, эта мера позволит «свести к минимуму» нарушения среди учеников и улучшить поведение в классах.
Школьников, которые нарушат запрет и принесут на занятия телефон, нарушающим запрет, в качестве наказания оставят после уроков, а гаджет конфискуют на неопределенный срок.
По новым правилам педагоги имеют право обыскивать рюкзаки, они получат юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение телефонов.
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