Власти Кстово заявили, что «не уполномочены комментировать хлопки и прочее»

В администрации Кстовского округа Нижегородской области «не обладают никакой информацией» о взрыве, на который пожаловались жители города и соседних районов. В пресс-службе «Газете.Ru» отказались прокомментировать источник громкого звука и посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

«Все вопросы, что [про] предыдущие инциденты Кстовского округа, что [про] этот — администрация не уполномочена давать комментарии. Все вопросы к нашим уважаемым правоохранительным органам, что за хлопки и прочее. У нас установка четкая, мы информацией не обладаем никакой», — заявили в администрации.

Местные жители сообщили «Газете.Ru», что из-за громкого звука, который они определили как взрыв, «дрогнули стены» домов. Также они пожаловались на отсутствие официальной информации со стороны администрации.

«Никакой официальной информации нет. Звук очень сильный, стены дома дрогнули. Судя по комментариям, охват от Автозаводского района до Кстово, слышали везде», — рассказала очевидица Надежда.

«Шла по улице в Кстово, был хлопок громкий. Дыма вроде не видно нигде. Мне показалось, что в это же время звук летящего самолета был, подумала, что как-то с этим связано. Информации [от местных властей] пока нет», — сообщила Марина.

«Услышала громкий хлопок, и показалось, что тряхнуло пол. Причем где-то недалеко. Где был источник взрыва — не знаю», — добавила Анна.

До этого нижегородские СМИ со ссылкой на жителей Кстовского округа сообщили о звуке взрыва неизвестного происхождения, раздавшегося на улице. В МЧС Нижегородской области заявили, что «вызовов на тушение пожара или на оказание помощи населению не поступало».

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