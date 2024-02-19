СК возбудит дело против подростка из Челябинска, устроившего травлю соседке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 14-летнего подростка из Челябинска, который устроил травлю 11-летней соседке. Об этом сообщает kp.ru.

Мать девочки сообщила, что сосед обзывал ее, бил палкой и угрожал ножом. После попытки выяснить причину такого поведения подросток прыснул ей в лицо из перцового баллончика. При этом родители обидчика утверждают, что девочка сама била его.

После обращения матери школьницы сотрудники полиции составили протокол.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних разбирались в ситуации: проводили встречи как с детьми, так и с их родителями. На законных представителей составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, с родителями и ребенком проведены профилактические беседы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

17 февраля сообщалось, что житель Челябинска пострадал после того, как откликнулся на просьбу двух женщин закурить. Отмечалось, что он откликнулся на их просьбу поделиться сигаретами и, пока он отвлекся, одна из женщин его ударила. Мужчина упал, после этого у него забрали телефон и скрылись с места.

Ранее в Челябинске девочку забрали у семьи после побега от матери в шортах и майке.