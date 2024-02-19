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Губернатор заявил о нежелании жителей Севастополя уезжать из города

Губернатор Развожаев: люди не покидают Севастополь, несмотря на опасные события

Жители Севастополя не уезжают из города на фоне регулярных воздушных тревог из-за рисков ракетных атак Украины. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, трансляцию которой ведет Telegram-канал агентства ТАСС.

«В Севастополе зарегистрированы сейчас 561 тыс. человек, эта цифра постоянно растет, несмотря на сегодняшние события. В прессе иногда их преподносят как очень страшные, опасные», — отметил глава города.

На это Путин заметил, что, вероятно, жители Севастополя чувствуют себя в безопасности и их не запугать.

«Люди не покидают Севастополь. Севастопольцы вообще люди, которые мало чего боятся», — заключил он, общаясь с президентом.

На территории Севастополя регулярно объявляют воздушную тревогу из-за вероятности ракетных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для борьбы с угрозой используются различные средства, в том числе системы ПВО и табельные средства маскировки, которые визуально определяются как дым.

Из-за предупреждений в городе прекращается движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрывается движение по Крымскому мосту.

Ранее Развожаев предупредил о распространении среди горожан фейка об эвакуации из Севастополя.

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