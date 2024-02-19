Крымский мост открыт для движения транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту, которое было прервано больше чем на час, восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — следует из сообщения.

Отмечается, что движение было перекрыто в 10:52 по московскому времени.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги, которая продлилась порядка 45 минут. Отмечается, что тревога была объявлена в 11:12 по московскому времени. После отмены сигнала в Севастополе возобновляется движение общественного транспорта.

5 февраля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально разрушенным, и добавил, что знает, как это сделать. В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что слова Неижпапы — не более чем «бравада, показная удаль», чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя.

Ранее в Севастополе предупредили о фейках про подготовку стрельбы в школах.