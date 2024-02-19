Спиленное дерево раздавило лесоруба в Смоленской области

СК Смоленской области возбудил уголовное дело по факту травмирования мужчины на лесопилке в Угранском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на лесопилке в Угранском районе Смоленской области, местный житель пришел устраиваться на работу лесорубом. В лесном массиве он зашел на территорию делянки, где шла заготовка древесины, в какой-то момент на мужчину упало спиленное дерево.

Спасти пострадавшего не удалось, он получил травмы несовместимые с жизнью. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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