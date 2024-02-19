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Синоптик спрогнозировал перепады температуры в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал перепады температуры в Москве с 20 февраля

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Москве до вторника, 20 февраля, ожидается похолодание, со среды морозы будут постепенно отступать, снегопадов не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что эта неделя будет отличаться от других.

По его словам, эта неделя будет необычная, потому что во вторник будет более заметное понижение температуры, повысится атмосферное давление, «и солнышко будет показываться». Морозная погода, температура примерно на три градуса ниже нормы, подчеркнул Вильфанд.

Синоптик рассказал, что с 20 февраля будет заметное повышение температуры, так как «уже не только атлантический воздух будет превалировать, но и средиземноморский, с восточных акваторий Средиземного моря».

В пятницу, 23 февраля, воздух будет поступать с североафриканского побережья, «поэтому погода очень теплая», добавил глава Гидрометцентра.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве сугробы выросли на 5 см за ночь, а их высота составила 67 см, что является новым рекордом для 18 февраля.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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