Картину Айвазовского продали за 92 млн рублей

Картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», которую он написал в 1878 году, была продана на аукционе за 92 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аукционного холдинга».

»«Аукционный холдинг» огласил результаты торгов. <...> Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона – морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 млн руб.», – говорится в сообщении аукционного дома.

Новых владельцев также нашли картины «Патриарх Филарет» Ильи Репина (29,5 млн руб.), «Гималаи» Николая Рериха (12 млн руб.), «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина (9,5 млн руб.) и авторская копия статуи «Кентавр указующий» Эрнста Неизвестного (6,5 млн руб.). Как отмечается, общая сумма продаж составила 235,5 млн руб.

До этого редкое издание Николая Гоголя ушло с молотка за 850 тыс. руб.

Ранее на аукционе продали сценарий «Звездных войн» Харрисона Форда.