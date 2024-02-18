Омский мальчик пришел в сознание после избиения молотком от бабушки

Девятилетний мальчик, которого молотком избила его бабушка, пришел в себя и готовится к переводу из реанимации в общую палату. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.

«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате», — рассказали агентству в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что бабушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в омской многоэтажке 16 февраля. Семья готовилась к завтраку, внезапно родители услышали из комнаты крики девятилетнего сына, по данным Telegram-канала Shot, мать и отец вошли в спальню и увидели, как 57-летняя бабушка стояла над постелью внука и била его молотком по голове.

Семья вызвала скорую помощь, в это время бабушка забежала в другую комнату, схватила нож и ранила себя в шею и живот, а потом напала на свою 86-летнюю мать, после чего выбежала из квартиры. На улице ее задержали приехавшие полицейские.

Ранее детский омбудсмен рассказала о семье из Омска, где пенсионерка избила внука молотком.