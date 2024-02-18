Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Омский мальчик пришел в сознание после избиения молотком от бабушки

СК: избитый бабушкой омский мальчик пришел в сознание

close
100%
«Прокуратура Омской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Омской области»

Девятилетний мальчик, которого молотком избила его бабушка, пришел в себя и готовится к переводу из реанимации в общую палату. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.

«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате», — рассказали агентству в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что бабушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в омской многоэтажке 16 февраля. Семья готовилась к завтраку, внезапно родители услышали из комнаты крики девятилетнего сына, по данным Telegram-канала Shot, мать и отец вошли в спальню и увидели, как 57-летняя бабушка стояла над постелью внука и била его молотком по голове.

Семья вызвала скорую помощь, в это время бабушка забежала в другую комнату, схватила нож и ранила себя в шею и живот, а потом напала на свою 86-летнюю мать, после чего выбежала из квартиры. На улице ее задержали приехавшие полицейские.

Ранее детский омбудсмен рассказала о семье из Омска, где пенсионерка избила внука молотком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами