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Турция собирается попасть в первую тройку стран по числу туристов

Турция намерена попасть в первую тройку стран по числу туристов к 2028 году

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Lefteris Pitarakis/AP

Турецкое правительство намерено к 2028 году оказаться в первой тройке стран по количеству туристов. Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, передает Ekonomım.

«В настоящее время Турция является лучшей и наиболее интенсивно продвигаемой туристической страной в мире. В 2022 году, благодаря тому, что мы хорошо справились с пандемией, мы вышли на четвертое место по числу туристов в мире. Теперь, в этом году, мы, надеюсь, сохраним пятое место. Наша цель — не оставаться на этой строчке. Мы хотим занять третье место до 2028 года», — сообщил министр.

По его словам, Турция рассчитывает заработать на туризме $100 млрд в 2028 году.

До этого глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья Каан Кавалоглу заявил, что эксперты турецкой туриндустрии прогнозируют рост числа российских туристов, посетивших Анталью, минимум на 10% в 2024 году по сравнению с 2023-м. По его словам, несмотря на конкуренцию других направлений, Анталья остается туристическим номером один для россиян.

Ранее Грузия получила рекордные доходы от туризма.

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