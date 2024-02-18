В Госдуме назвали подвигом взятие Авдеевки

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов считает взятие Авдеевки подвигом Вооруженных сил РФ и новой победой на пути к освобождению российских регионов. Об этом парламентарий заявил в разговоре с РИА Новости.

«Авдеевка — это настоящий подвиг российской армии. Для нас, российских граждан, это очередная победа... на пути освобождения российских территорий от украинских оккупантов», — сказал депутат.

Бабашов отметил важность Авдеевки в качестве укрепрайона для украинских войск и напомнил, что именно отсюда ВСУ наносили артиллерийские удары по Донецку. Теперь же, считает парламентарий, такой возможности у Киева не будет.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Авдеевка «от украинских националистов». В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от новостей про взятие Авдеевки корежит недругов России.