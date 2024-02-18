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Россиянин подложил самодельную бомбу под машину родственника из-за спора о наследстве

В Краснодарском крае мужчина пытался подорвать автомобиль родственника

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Shutterstock

В Краснодаре задержан местный житель, подозреваемый в попытке взорвать автомобиль своего родственника, из-за взрывного устройства пришлось эвакуировать жителей нескольких многоэтажек. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в краснодарском микрорайоне Гидростроителей, в правоохранительные органы обратился местный житель, который заметил возле своей машины родственника, подложившего под его авто подозрительный предмет.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили под машиной огнетушитель, пришлось оцепить территорию и эвакуировать жильцов трех домов. По данным Telegram-канала Shot , в корпусе огнетушителя было 300 граммов пиротехнической смеси, самодельный электровоспламенитель, поражающие элементы — гвозди и шурупы.

По подозрению в попытке подрыва задержан 48-летний родственник владельца авто , на допросе он признался, что долго не мог решить вопросы по наследству, которое осталось у их семьи.

Ранее ревнивый россиянин хотел сжечь авто соперника, но перепутал машины.

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