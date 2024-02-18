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В Гааге произошли беспорядки

NL Times: в Гааге произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

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Eva Plevier/Reuters

Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге в субботу, 17 февраля, полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает NL Times.

В публикации отмечается, что беспорядки произошли после потасовки между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков кидали в представителей правоохранительных органов камни, велосипеды и дорожные знаки.

Издание со ссылкой на агентство ANP подчеркивает, что в рамках произошедшего были подожжены два полицейских автомобиля, окна павильона разбили.

Участников разгоняли с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение на его использование.

По данным издания, пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.

До этого небольшая акция в центре Афин в поддержку Палестины переросла в столкновения протестующих с полицией.

Ранее в Афинах прошел митинг под лозунгами о восстановлении отношений с Россией.

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