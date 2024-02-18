В Харьковской области Украины произошел взрыв

Взрыв зафиксировали в Харьковской области Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробности происшествия в публикации не приведены. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит воздушная тревога.

Накануне взрыв произошел в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом написало издание «Страна». В это же время сирены включились в Днепропетровской и Харьковской областях страны. Ранее попросили спуститься в укрытие жителей Кировоградской, Николаевской, Полтавской и других регионов Украины.

В субботу, 17 февраля, на окраине Запорожья повреждения получил инфраструктурный объект. Глава подконтрольной Украине части региона Иван Федоров в своем Telegram-канале подтвердил факт взрыва, но не конкретизировал, что это за объект. В этот же день агентство Укринформ сообщило о взрывах в Запорожье и Херсоне.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.