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Во Франции прошла акция в память о детях, погибших на Донбассе

В Париже прошла акция в память о детях, погибших на Донбассе из-за атак ВСУ

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RT

В Париже прошла акция в память о детях, которые стали жертвами атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции, организованной ассоциацией казаков Франции, приняли участие десятки людей. Она прошла в духовно-православном центре, а снаружи был установлен стенд с фотографиями некоторых из погибших детей.

«Прекратим мучить Донбасс», «Прекратим поставки оружия Украине», — гласили плакаты участников акции.

До этого сообщалось, что итальянский художник Йорит Черулло посетил Мариуполь, где на фасаде 9-этажного дома изобразил девочку Настю, на фоне которой падают снаряды бомб НАТО. Как отметил художник, он увидел ребенка в телевизионном сюжете об одной из выставок, посвященных детям Донбасса. По его словам, позже он выяснил, что выставка называлась «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса». По мнению Черулло, страны НАТО, поставляя все больше и больше оружия Украине, несут смерть в мирные города.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин назвал МУС безумным, так как он не замечает гибели детей Донбасса.

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