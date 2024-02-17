В суд поступило дело агента СБУ о шпионаже и подготовке теракта в МО

Генеральная прокуратура России вынесла обвинительное заключение в отношении агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина по делу о шпионаже и подготовке теракта в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинца Кармазина. Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд», — следует из сообщения.

Отмечается, что 46-летний агент СБУ вел шпионскую деятельность и обучение для проведения диверсии. Ему также вменяется участие в террористическом сообществе, два эпизода диверсий, приготовление к теракту, прохождение обучения для террористической деятельности, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

До этого Следственный комитет России объявил в международный розыск куратора агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина — фигуранта дела о подготовке теракта в Московской области. По его словам, куратором оказался гражданин Украины Александр Калачев. Злоумышленник объявлен в федеральный и международный розыск.

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