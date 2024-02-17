В Токмаке дважды сработала система ПВО ВС РФ

Российские системы противовоздушной обороны сработали в Токмаке в Запорожской области два раза. Об этом сообщили оперативные службы региона, передает ТАСС.

«В Токмаке сработала система ПВО. В 16:35 в городе Токмак дважды сработала система ПВО ВС РФ», — следует из сообщения.

При этом о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Также глава подконтрольной Украине части региона Иван Федоров сообщил, что на окраине Запорожской области взрывом поврежден объект инфраструктуры. В регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в субботу, 17 февраля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Информации о повреждении инфраструктуры или пострадавших местных жителях не приводилось. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне также произошли взрывы. В регионе тоже была объявлена воздушная тревога. Затем взрывы снова повторились.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.