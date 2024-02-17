Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стая собак растерзала 15 овец во дворе частного дома в Бурятии

В Бурятии собаки растерзали 15 овец во дворе частного дома

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Селенгинском районе Бурятии свора голодных псов напала на скот во дворе частного дома, собаки расправились с овцами в загоне. Об этом сообщает ТРК «АригУс».

Инцидент произошел в улусе Зурган Дэбэ в Бурятии, стая крупных собак пробралась на частное подворье и растерзала 15 овец на глазах у хозяйки дома. Женщина пыталась выгнать незваных гостей с территории участка, псы неохотно покинули двор, оставив на снегу растерзанные туши.

«Не спеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенных животных. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак», — поделилась фермер.

По словам женщины, это уже второй случай с начала года, когда собаки набрасываются на скот в ограде. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники администрации и полиции Ноехонского сельского поселения.

Ранее в Хабаровске мужчина серьезно пострадал после нападения стаи бродячих собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами