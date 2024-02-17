Стая собак растерзала 15 овец во дворе частного дома в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии свора голодных псов напала на скот во дворе частного дома, собаки расправились с овцами в загоне. Об этом сообщает ТРК «АригУс».

Инцидент произошел в улусе Зурган Дэбэ в Бурятии, стая крупных собак пробралась на частное подворье и растерзала 15 овец на глазах у хозяйки дома. Женщина пыталась выгнать незваных гостей с территории участка, псы неохотно покинули двор, оставив на снегу растерзанные туши.

«Не спеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенных животных. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак», — поделилась фермер.

По словам женщины, это уже второй случай с начала года, когда собаки набрасываются на скот в ограде. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники администрации и полиции Ноехонского сельского поселения.

Ранее в Хабаровске мужчина серьезно пострадал после нападения стаи бродячих собак.