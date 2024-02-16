Российская школьница спасла из огня свою трехлетнюю сестру

В Кудымкаре пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС Пермского края.

В момент возникновения пожара в доме находились только двое детей. Оказавшись в опасной ситуации, 15-летняя девочка не растерялась и вывела свою трехлетнюю сестру на свежий воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли 16 специалистов и четыре единицы пожарной техники. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось потушить огонь. В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину произошедшего.

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