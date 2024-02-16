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Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Айшат Кадырову наградили орденом ДНР

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Магомед Чабаев/РИА Новости

Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова удостоена ордена Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что Айшат Кадырова лично посещала ДНР с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чечни на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям этой республики.

Дудаев также заявил, что первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чечни, министру республики Хадижат Кадыровой, которая является второй дочерью Рамзана Кадырова, вручили медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».

В феврале президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.

До этого Айшат Кадыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее сын Рамзана Кадырова получил награду за соревнования, в которых не участвовал.

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