Омбудсмен не заметил нарушений при проверке в ИК-3, где содержался Навальный

Регламентная проверка в исправительной колонии (ИК) №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где содержался Алексей Навальный не обнаружила нарушений условий содержания. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук, чьи слова передает ТАСС.

«Плановая проверка в исправительной колонии №3 <...> не выявила нарушений», — сказал омбудсмен.

Согласно его информации, проверка проводилась 15 декабря 2023 года. С 25 декабря по настоящее время от заключенных в колонии в адрес омбудсмена поступило два обращения: по вопросу освидетельствования на запрещенные средства с целью дальнейшего обжалования судебного приговора и содействие в переводе арестанта в психдиспансер на медицинское освидетельствование.

«По всем обращениям проведена работа и были даны разъяснения», — резюмировал Нестерук.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в Кремле высказались по поводу кончины Навального.