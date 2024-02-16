В Челябинске девочку забрали у семьи после побега от матери в шортах и майке

В Челябинске девочку забрали у семьи после того, как она сбежала из дома. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел 15 февраля. Ребенок вышел на мороз босиком, в шортах и майке. Девочка отправилась в ближайший магазин. По словам работников, она рассказала им, что ее постоянно избивает мать.

Взрослые обратились в полицию, после чего специалисты оперативно прибыли на место.

«Имея основания полагать, что ребенок может находиться в социально-опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится доследственная проверка. Специалисты опрашивают соседей и педагогов.

Ранее на Урале мальчик узнал, откуда берутся дети, и решил сбежать из дома.