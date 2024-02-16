Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Челябинске девочку забрали у семьи после побега от матери в шортах и майке

В Челябинске ребенок сбежал из дома в мороз в шортах и майке

close
100%
Depositphotos

В Челябинске девочку забрали у семьи после того, как она сбежала из дома. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел 15 февраля. Ребенок вышел на мороз босиком, в шортах и майке. Девочка отправилась в ближайший магазин. По словам работников, она рассказала им, что ее постоянно избивает мать.

Взрослые обратились в полицию, после чего специалисты оперативно прибыли на место.

«Имея основания полагать, что ребенок может находиться в социально-опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится доследственная проверка. Специалисты опрашивают соседей и педагогов.

Ранее на Урале мальчик узнал, откуда берутся дети, и решил сбежать из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами