В ОНК рассказали о состоянии Навального незадолго до смерти

Жалоб на здоровье от Алексая Навального не поступало. Об этом сообщили ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу (ОНК ЯНАО) Данила Гонтарь.

«Никаких жалоб не было — это точно». — сказал представитель ОНК.

По его словам, родственники Навального не обращались за помощью в комиссию.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме.