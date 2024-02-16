Политолог назвала прорывным проект строительства высокоскоростных магистралей

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) — абсолютно прорывной. Об этом заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова

«От него просто голова кружится, потому что сокращение времени в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут — это просто совершенно другая логистика, совершенно другая транспортная связанность», — сказала она.

По ее мнению, развитие проекта даст огромный импульс для развития всего этого направления. «Это даст огромный импульс развития Новгорода, Санкт-Петербурга и Твери. То есть это фактически создание единой агломерации», — отметила Федорова.

Политолог считает показательным то, что этот проект реализуется именно сейчас, когда России предрекали, что под гнетом западных санкций страна не сможет вкладываться ни в какие серьезные инфраструктурные проекты, и не получится сделать ничего подобного.

«На самом деле тот факт, что сейчас в России запускается этот проект высокоскоростной магистрали, — это показатель, с одной стороны, технологического суверенитета, которого во многом удалось достичь, с другой стороны, показатель того, что на самом деле никакой изоляции России не произошло», — сказала Федорова.

По ее мнению, никакой стагнации в стране нет. Она подчеркнула, что Россия достаточно сильна для того, чтобы сейчас запускать такие огромные инфраструктурные проекты.

«Когда эта практика распространится еще и на другие направления, то можно будет говорить о том, что это революция в транспортной системе. Это показатель уровня развития, который страна достигла под руководством президента Владимира Путина», — заключила эксперт.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена высокоскоростная железная дорога (ВСМ), так как схема проекта уже согласована.