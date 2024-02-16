Собянин рассказал о платформе с медицинскими ИИ-сервисами для регионов

Москва по поручению президента России Владимира Владимировича Путина открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из регионов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Как напомнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы была создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.

«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», — написал он.

Отмечается, Центр диагностики и телемедицины занимается дистанционным централизованным описанием и контролем качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях.

Так, в работе врачи-рентгенологи центра активно используют компьютерное зрение для автоматизированного выявления признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

На сегодняшний с нейросети помогли в обработке более 12 млн исследований. При этом в распоряжении московских врачей свыше 50 сервисов компьютерного зрения по 29 клиническим направлениям, точность диагностики которых достигает 95%.