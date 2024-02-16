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Город-спутник Владивостока начнут строить в этом году

Трутнев: строительство города-спутника Владивостока начнут в 2024 году

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Виталий Аньков/РИА Новости

Строительные работы по проекту города-спутника Владивостока планируется начать в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

Трутнев уточнил, что работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года.

«В 2024 году планируется начать строительные работы. Тридцать миллиардов (рублей) на инфраструктуру выделено в госпрограмме развития Дальнего Востока», — сказал Трутнев.

До этого Трутнев назвал сумму товарооборота Дальнего Востока с КНР. В 2022 году он составил $22 млрд, в 2023 — $27 млрд. По словам вице-премьера, объем товарооборота между регионами неуклонно растет: за 10 лет он увеличился вдвое.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года увеличился на 30% и достигнет $220-230 млрд.

Ранее сообщалось, что таможня Владивостока увеличит график работы.

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