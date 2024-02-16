Поезд с пострадавшими от атаки ВСУ жителями Белгорода прибыл в Москву

Поезд с четырьмя жителями Белгорода, которые пострадали при обстреле города украинскими войсками, прибыл в Москву на Восточный вокзал. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист отметил, что на платформу Восточного вокзала к поезду прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что в Москву отправляли двоих взрослых и двух несовершеннолетних.

Утром в пятницу глава Белгородской области уточнил, что, по последним данным, число пострадавших при обстреле города выросло до 19.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.