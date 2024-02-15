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В Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду

Депутат ГД Журова: целью ударов ВСУ по Белгороду было запугивание населения

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что целью ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению в Белгороде и обстрела гражданской инфраструктуры было запугивание населения России. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат считает, что украинские власти хотят, чтобы мирные граждане РФ начали возмущаться, тогда как на Западе подобные действия не вызывают «никакого возмущения». Журова отметила, что президент России Владимир Путин также обращал внимание на такое явление.

Утром 15 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По данным Минобороны РФ, сегодня средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью. Уточняется, что ВСУ пытались атаковать город при помощи РСЗО RM-70 «Вампир».

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Белгороде после обстрелов выявили различные разрушения в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна. Также он отметил, что порядка пяти автомобилей повредило осколками. Повреждения зафиксировали в магазине на территории одного из промышленных предприятий.

В МИД РФ назвали обстрел терактом и пообещали вынести его на обсуждение Совета безопасности ООН.

Ранее системы ПВО сбили девять украинских беспилотников за ночь.

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Обстрелы Белгорода
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