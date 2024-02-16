На Камчатке создадут робота для детей с аутизмом

Студенты Камчатского государственного университета имени Беринга начали разрабатывать антропоморфного робота для занятий с детьми, которые страдают аутизмом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основная функция робота – проведение специализированных занятий. Робот выступает мостом между психологом или врачом и ребенком. Он будет отображать действия, шевелить руками, воспроизводить голос и проецировать эмоции», — говорится в сообщении пресс-службы университета.

Отмечается, что разработка ведется в рамках импортозамещения. Зарубежные аналоги робота стоят около миллиона рублей, а российский будет стоить порядка 325 тысяч рублей. Его планируют сделать к осени.

До этого психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники «Прогноз», профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена Виктория Ефимова заявила, что для людей с расстройством аутистического спектра (РАС) были разработаны специальные приспособления, которые помогают снизить уровень тревожности и стресса. Однако эти предметы оказались востребованы нейротипичными (обычными) детьми и взрослыми.

Ранее дефектолог назвала признаки аутизма у ребенка.