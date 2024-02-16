Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург принял решение о финансовом участии в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов вступить в число участников концессионера. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует около 610 миллиардов рублей из федерального бюджета, а на первом этапе понадобится 28 поездов.

После совещания с участием президента России Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Москва, наряду с другими заинтересованными регионами, примет участие в финансировании проекта ВСМ до Санкт-Петербурга. В своем Telegram-канале Беглов подчеркнул, что Петербург подготовился к финансовому участию в проекте и готов стать частью концессионера. Он отметил, что строительство ВСМ требует значительных средств из федерального бюджета и будет ключевым шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.

В Минтранс уточнили, что поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут.

Ранее Россия предоставила Белоруссии скидку на железнодорожные перевозки.