Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

Беглов: Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСМ

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург принял решение о финансовом участии в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов вступить в число участников концессионера. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует около 610 миллиардов рублей из федерального бюджета, а на первом этапе понадобится 28 поездов.

После совещания с участием президента России Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что Москва, наряду с другими заинтересованными регионами, примет участие в финансировании проекта ВСМ до Санкт-Петербурга. В своем Telegram-канале Беглов подчеркнул, что Петербург подготовился к финансовому участию в проекте и готов стать частью концессионера. Он отметил, что строительство ВСМ требует значительных средств из федерального бюджета и будет ключевым шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.

В Минтранс уточнили, что поезда на ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут.

Ранее Россия предоставила Белоруссии скидку на железнодорожные перевозки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами