Политолог рассказала о значении общества «Знание» в социальном просвещении россиян

Общество «Знание» на протяжении многих лет успешно реализует масштабные проекты, проводит лекции и аккумулирует на своих площадках тысячи светлых умов со всей страны, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.

Эксперт отметила, что история возникновения общественной организации, основной целью которой является социальное просвещение и повышение общего уровня образованности среди граждан страны, начинается в 1947 году. В тот момент в советских газетах появилось обращение известных ученых того времени о необходимости создании в СССР всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.

«С тех пор и по сей день объединение, трансформировавшееся в общество «Знание», занимается популяризацией науки и генерирует инновационные идеи. В период с 2015 года, благодаря поддержке президента России Владимира Путина, общество «Знание» сумело достигнуть существенного результата на этом пути», — заявила эксперт.

Политолог отметила, что общество на протяжении многих лет успешно реализует такие масштабные проекты, как «Лига знаний» и «Лига лекторов». Совсем недавно завершилась акция «Достижения России», объединившая за 3 месяца в своих мероприятиях около 180 тыс. слушателей и продемонстрировавшая растущий интерес со стороны российских граждан к истории страны.

«Последние исследования свидетельствуют в том числе и о том, что общество завоевало признание и среди молодежи: ему доверяют 87% школьников и 89% студентов», — указала Дарья Гавриш.

16 февраля на выставке «Россия» прошел IV съезд общества «Знание», где подвели итоги деятельности организации в обновленном формате, представили ключевые инициативы развития и определили основные направления просветительских мероприятий на предстоящий год.