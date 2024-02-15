Путин согласился создать награду для рабочих семей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить в России государственные награды для трудовых династий — членов семей, поколениями работающих в одной профессиональной сфере. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства поразмышлял с рабочими «Уралвагонзавода».

«Хорошая идея. Это, честно говоря, мне в голову не приходило», — отметил Путин, отвечая на соответствующее предложение одного из рабочих.

По словам российского лидера, в России уже учрежден знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».

«Но чтобы развернуться в сторону трудовых династий, такое в голову мне не приходило. Это хорошая идея, отличная!» — добавил глава государства.

Путин пообещал поручить своей администрации и правительству России продумать предложение и заняться созданием всей необходимой базы для учреждения такой награды в стране.

Орден «За доблестный труд» учредили в начале 2024 года. Награду будут вручать россиянам за большие заслуги в трудовой деятельности.

Первым лауреатом стал коллектив научно-производственного объединения «Сплав» из Тулы. Рабочие занимаются разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Путин лично вручил награду.

Ранее в России запретили выпускать знаки, похожие на госнаграды.