Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ. Указ размещен на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава РФ», — говорится в тексте указа.

Рагозину также было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

До этого сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов РФ в 2023 году взыскала 93 млрд рублей с россиян, которым было временно ограничено право на выезд из страны из-за долгов. Как уточнили в ФССП, деньги поступили банкам, другим взыскателям и в российский бюджет.

По итогам 2023 года выяснилось, что из-за долгов перед новогодними праздниками были ограничены в праве выезда за рубеж почти пять миллионов россиян.

Ранее директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения.