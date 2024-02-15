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В обществе «Знание» заявили о росте престижа просветительской деятельности в России

Сергей Кириенко указал на рост количества участников общества «Знание»

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Пресс-служба общества «Знание»

Количество активных участников, лекторов, наставников общества «Знание» постоянно увеличивается, заявил на заседании наблюдательного совета общества, которое состоялось на выставке «Россия» первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета общества Сергей Кириенко.

«Это не только профессиональные педагоги и ученые — среди 23 тыс. лекторов много практиков-управленцев, людей, которые выполняют очень важную работу, обучая и профессионально передавая знания», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента.

Сергей Кириенко также напомнил о том, что глава государства лично выступил лектором на марафоне общества «Знание» в 2021 году.

По словам генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, благодаря готовности первых лиц страны выступать в качестве лекторов, открыто отвечая на вопросы аудитории, статус просветителя стал почетным.

«Это доказывают социологические исследования. Согласно исследованию ВЦИОМ, в июне 2023 года 25 % россиян оценивали уровень престижа просветительской деятельности как высокий, за полгода этот показатель вырос на 6 процентных пункта — до 31 %. Среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет этот показатель составляет 43 %.», — заявил Максим Древаль.

Подводя итоги работы организации после «перезагрузки», Древаль отметил, что в пятигорском Центре знаний «Машук» — корпоративном университете общества — уже прошли обучение свыше 19 тыс. просветителей, а выпускниками онлайн-платформы Знание.Академия стали 90 тыс. человек.

Он также уточнил, что лекторы «Знания» провели более 115 тыс. выступлений в 89 регионах страны.

«Создано 7, 2 тыс. часов просветительского контента, который получил свыше 2 млрд просмотров, а также более 30 млн лайков и репостов в соцсетях», — добавил гендиректор общества «Знание».

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