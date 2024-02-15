Путин поручил продлить выставку «Россия»

Президент России Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — сказано в документе.

Изначально планировалось, что выставка продлится до 12 апреля.

15 февраля на выставке «Россия» оценили изменения системы среднего профобразования.

Двумя днями ранее сообщалось, что на выставке «Россия» объяснили цели разработки профстандарта медиатехнолога.

Отмечалось, что за 100 дней работы на выставке «Россия» прошло более 700 культурных мероприятий.

9 февраля выставку посетил американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».