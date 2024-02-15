Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин поручил продлить выставку «Россия»

Владимир Путин распорядился продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — сказано в документе.

Изначально планировалось, что выставка продлится до 12 апреля.

15 февраля на выставке «Россия» оценили изменения системы среднего профобразования.

Двумя днями ранее сообщалось, что на выставке «Россия» объяснили цели разработки профстандарта медиатехнолога.

Отмечалось, что за 100 дней работы на выставке «Россия» прошло более 700 культурных мероприятий.

9 февраля выставку посетил американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами