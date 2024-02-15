Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Губернатор Московской области наградил бойцов подразделения «БАРС»

Андрей Воробьев вручил Ордена Мужества и медали «За отвагу» бойцам отряда «БАРС»

close
100%
Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды от президента России Владимира Путина бойцам добровольческого отряда «БАРС», сообщает пресс-служба главы региона.

На церемонию участники специальной военной операции приехали вместе со своими близкими — родителями, женами и детьми.

Обращаясь к собравшимся, Андрей Воробьев отметил, что поддержка семьи вдохновляет бойцов.

Он поблагодарил участников спецоперации за поступки, которые они совершили в сложный для страны период.

Среди награжденных Орденом Мужества — младший сержант из Истры, который в феврале прошлого года под плотным огнем противника прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих, уничтожил одну единицу техники и целое отделение противника.

На церемонию он пришел вместе с 17-летним сыном. Всего у младшего сержанта трое детей и уже двое внуков.

В числе прочих медаль «За отвагу» из рук губернатора получил житель Ленинского городского округа, который является на фронте командиром разведки.

В феврале 2023 года под огнем противника он помог эвакуировать 8 раненых бойцов, а также оказал им первую медицинскую помощь. Его супруга и 10-летний сын также приехали поддержать своего папу и мужа на церемонию награждения.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен 28-летний командир отделения боевой группы с позывным «Вольт» из Раменского городского округа. Во время мобилизации он проходил срочную службу. Несмотря на наличие брони от работодателя, отправился в зону СВО добровольцем.

В июле прошлого года в ходе аэроразведки вместе с товарищами «Вольт» обнаружил и уничтожил три огневые позиции противника в одном из населенных пунктов в Херсонской области, что позволило выполнить поставленную боевую задачу и овладеть рубежами.

На церемонию молодой человек приехал вместе с родителями и девушкой.

«Хочу поблагодарить нашего губернатора, правительство Московской области за всевозможную поддержку наших ребят. Я сам был на передовой, видел каково им там, — сказал отец награжденного, который возил в зону СВО помощь для бойцов.

Он также добавил, что очень гордится своим сыном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами