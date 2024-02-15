Губернатор Московской области наградил бойцов подразделения «БАРС»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды от президента России Владимира Путина бойцам добровольческого отряда «БАРС», сообщает пресс-служба главы региона.

На церемонию участники специальной военной операции приехали вместе со своими близкими — родителями, женами и детьми.

Обращаясь к собравшимся, Андрей Воробьев отметил, что поддержка семьи вдохновляет бойцов.

Он поблагодарил участников спецоперации за поступки, которые они совершили в сложный для страны период.

Среди награжденных Орденом Мужества — младший сержант из Истры, который в феврале прошлого года под плотным огнем противника прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих, уничтожил одну единицу техники и целое отделение противника.

На церемонию он пришел вместе с 17-летним сыном. Всего у младшего сержанта трое детей и уже двое внуков.

В числе прочих медаль «За отвагу» из рук губернатора получил житель Ленинского городского округа, который является на фронте командиром разведки.

В феврале 2023 года под огнем противника он помог эвакуировать 8 раненых бойцов, а также оказал им первую медицинскую помощь. Его супруга и 10-летний сын также приехали поддержать своего папу и мужа на церемонию награждения.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен 28-летний командир отделения боевой группы с позывным «Вольт» из Раменского городского округа. Во время мобилизации он проходил срочную службу. Несмотря на наличие брони от работодателя, отправился в зону СВО добровольцем.

В июле прошлого года в ходе аэроразведки вместе с товарищами «Вольт» обнаружил и уничтожил три огневые позиции противника в одном из населенных пунктов в Херсонской области, что позволило выполнить поставленную боевую задачу и овладеть рубежами.

На церемонию молодой человек приехал вместе с родителями и девушкой.

«Хочу поблагодарить нашего губернатора, правительство Московской области за всевозможную поддержку наших ребят. Я сам был на передовой, видел каково им там, — сказал отец награжденного, который возил в зону СВО помощь для бойцов.

Он также добавил, что очень гордится своим сыном.