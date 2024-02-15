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Чубайс профинансировал центр российских исследований в университете Тель-Авива

Haaretz: Чубайс профинансировал центр российских исследований в вузе Тель-Авива

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Экс-глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс профинансировал новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете. Об этом сообщает издание Haaretz.

В университете заявляют, что вся академическая деятельность будет осуществляться преподавателями, пишет издание. Уточняется, что Чубайс проживает в Израиле с начала 2022 года, он переехал туда после начала специальной военной операции.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики об ограничительных мерах против граждан РФ. Сообщается, что под санкции попал и покинувший Россию Анатолий Чубайс.

До этого депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что, покинув страну, Чубайс совершил госизмену.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы намерен попросить ФСБ и СК проверить Чубайса.

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