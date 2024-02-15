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Россиянка нашла у подъезда замерзающего мальчика в нижнем белье

В Вологодской области женщина нашла у подъезда замерзающего ребенка

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Белозерске местная жительница спасла замерзавшего у подъезда ребенка, мальчик был без верхней одежды. Об этом горожанка рассказала в социальных сетях.

Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек в Белозерске, местная жительница заметила возле подъезда ребенка, мальчик стоял на морозе в нижнем белье и сильно замерз.

Неравнодушная женщина поинтересовалась у ребенка, что случилось. Выяснилось, что школьник выбежал из квартиры, чтобы подобрать упавший с балкона предмет, и забыл взять с собой ключи. Взрослых дома не было. Мальчика отогрели соседи, которые помогли ему попасть домой.

Ранее сотрудник школы спас 10-летнюю ученицу от серийного похитителя.

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