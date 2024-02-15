Один из детей, пострадавших при ракетном ударе по Белгороду, находится в больнице

Один из детей, который пострадал при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, находится в больнице на операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Прямо сейчас белгородские врачи борются за жизнь девочки, которой во время атаки на Белгород в живот попал осколок», — говорится в публикации.

Также в больнице находится ребенок с травмой нижних конечностей. Еще двое детей были отпущены из больницы после приема.

Накануне помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в Белгород по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко отправлена бригада врачей федеральных центров.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ на Белгородской областью.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.