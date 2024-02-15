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Бригаду врачей федеральных центров отправили в Белгород после атаки ВСУ

Минздрав: бригаду врачей федеральных центров отправили в Белгород

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В Белгород по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко отправлена бригада врачей федеральных центров. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ на Белгородской областью. По информации ведомства, украинские войска атаковали город при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», Вооруженные силы Украины могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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