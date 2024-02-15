Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС попросил помощи у Путина

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалид войны в Афганистане Сергей Круглян попросил президента России Владимира Путина о помощи, — мужчина пожелал оставшуюся жизнь прожить на родине. Его слова приводит «Царьград».

По данным издания, Круглян переехал в Германию ради медицинской помощи, там он получил вид на жительство. Власти этой страны предоставили бывшему военнослужащему комнату в общежитии, откуда его потом выселили. Оказавшись на улице, мужчина поселился в палатке в лесу недалеко от города Нойс в Северном Рейн-Вестфалии.

Местная церковная община нашла для Кругляна двухкомнатную квартиру в соседнем городе, однако чиновники не разрешили ему покинуть Нойса. В связи с этим мужчина записал видеообращение к Путину.

Круглян рассказал, что вот уже девять лет находится в Германии на лечении. Тот момент, что из-за германских властей ему пришлось идти в лес, он назвал русофобией. Сейчас россиянин передвигается на электроколяске и периодические приходить за едой в Православную церковь.

15 февраля 1989 года последние советские войска ушли из Афганистана. По официальным данным, за 10 лет войны на территории этой страны прошли военную службу более 600 тысяч советских военнослужащих. Ветераны-афганцы рассказали «Газете.Ru» о том, как они выполняли «интернациональный долг».

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о запрете политических партий в Афганистане.