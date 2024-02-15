Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС попросил помощи у Путина

Участник афганской войны попросил Путина помочь ему прожить остаток жизни в РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалид войны в Афганистане Сергей Круглян попросил президента России Владимира Путина о помощи, — мужчина пожелал оставшуюся жизнь прожить на родине. Его слова приводит «Царьград».

По данным издания, Круглян переехал в Германию ради медицинской помощи, там он получил вид на жительство. Власти этой страны предоставили бывшему военнослужащему комнату в общежитии, откуда его потом выселили. Оказавшись на улице, мужчина поселился в палатке в лесу недалеко от города Нойс в Северном Рейн-Вестфалии.

Местная церковная община нашла для Кругляна двухкомнатную квартиру в соседнем городе, однако чиновники не разрешили ему покинуть Нойса. В связи с этим мужчина записал видеообращение к Путину.

Круглян рассказал, что вот уже девять лет находится в Германии на лечении. Тот момент, что из-за германских властей ему пришлось идти в лес, он назвал русофобией. Сейчас россиянин передвигается на электроколяске и периодические приходить за едой в Православную церковь.

15 февраля 1989 года последние советские войска ушли из Афганистана. По официальным данным, за 10 лет войны на территории этой страны прошли военную службу более 600 тысяч советских военнослужащих. Ветераны-афганцы рассказали «Газете.Ru» о том, как они выполняли «интернациональный долг».

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о запрете политических партий в Афганистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами