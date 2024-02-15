Пушилин и Кириенко провели встречу народной дружиной ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко встретился с активом народной дружиной ДНР. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канала.

Он напомнил, что этой организации скоро исполнится пять лет, и все это время дружинники помогали там, где это требовалось больше всего.

«Сейчас акцент – на группы быстрого реагирования: сформирован круглосуточный отряд, оперативно выезжающий на места обстрелов для оказания доврачебной помощи пострадавшим, закрытия теплового контура зданий после разрушений, разбора завалов. Во время таких выездов ребята неоднократно получали ранения, повреждениям подвергался автотранспорт», — рассказал глава ДНР.

Также он подчеркнул, что помимо волонтерской помощи активисты уделяют значительное внимание занятиям спортом и патриотическому воспитанию.

«Обсудили инициативы народной дружины. Сергей Кириенко поддержал ряд из них, например, проведение всероссийского турнира памяти Сергея Черткова, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе, а также организацию национальных игр в Донбассе. Невозможно не гордиться такими ребятами – неравнодушные, смелые, неуемные, сильные духом», — добавил Пушилин.

При этом он отметил, что в скором времени исполнится два года освобождения Волновахи в ходе СВО. По его словам, от разрушений того времени мало что осталось.

«Совместно с Сергеем Кириенко осмотрели объекты, которые уже отстроены заново. Не узнать центральную городскую больницу Волновахи – в ней установлено современное оборудование. Юное поколение города очень довольно Молодежным центром. От него после разрушений остались только стены, а сейчас там красиво и комфортно, в нем с удовольствием занимаются ребята. Есть в Волновахе теперь и восстановленный стадион – он доступен для всех. А через новый МФЦ, как и по всей России, жители города получают госуслуги», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что это только часть восстановленных объектов. По его словам, сделано намного больше, и работы продолжаются.