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Отец Такера Карлсона ходил на открытие первого McDonalds в России

Карлсон сообщил, что его отец ходил на открытие первого McDonalds в Москве

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Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, который на прошлой неделе взял интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что его отец ходил на открытие первого ресторана McDonalds на Тверской улице в Москве в 1990 году. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

«По счастливой случайности там (на открытии ресторана) был мой отец. Он был сотрудником правительства США и приехал в Россию... И в то время, я хорошо это помню, я учился в колледже, это считалось триумфом Запада над Востоком. Настоящий конец Холодной войны наступил, когда в столице великой страны открылся McDonalds — самый известный ресторан розничной сети Соединенных Штатов», — сказал Карлсон на видео.

Интервью Карлсона с Путиным вышло в ночь на 9 февраля и стало первым разговором иностранного журналиста с Путиным после начала военной операции на Украине. Большая часть материала посвящена обсуждению СВО на Украине. Сам Карлсон рассказывал, что его целью было донести позицию России до американцев.

Путин в свою очередь заявил, что «не испытал полного удовольствия от интервью» с Карлсоном из-за отсутствия острых вопросов. Глава государства охарактеризовал журналиста как человека «опасного». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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