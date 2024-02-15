Космонавту Сергею Корсакову присвоили звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе пояснили, что Корсакову присвоили звание за мужество и героизм, которые он проявил во время длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

До этого Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени. В тексте документа утверждается, что награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

Также Путин наградил актера Александра Збруева орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о вручении Владимиру Путину ордена имени своего отца.