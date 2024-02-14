Продавец саратовского рынка совершил самоподжог на рабочем месте

В Саратове работник рынка поджег себя из-за конфликта с владельцем торговой точки. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сообщение местного Telegram-канала.

Сегодня днем попытался сжечь себя работник Славянского рынка. По некоторым данным, на этот шаг мужчина решился на фоне недопонимания с владельцем торговой точки. Между ними возникла ссора из-за некой суммы денег.

После этого продавец облил себя керосином и воспользовался зажигалкой. Сотрудники службы безопасности пришли ему на помощь и потушили пламя. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с ожогами. Его состояние в настоящее время неизвестно.

Ранее в Забайкалье самоподжог устроил заключенный. Он получил термический ожог верхних конечностей, туловища и бедер.