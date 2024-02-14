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Продавец саратовского рынка совершил самоподжог на рабочем месте

Продавец рынка в Саратове поджег себя после ссоры с владельцем торговой точки

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Саратове работник рынка поджег себя из-за конфликта с владельцем торговой точки. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на сообщение местного Telegram-канала.

Сегодня днем попытался сжечь себя работник Славянского рынка. По некоторым данным, на этот шаг мужчина решился на фоне недопонимания с владельцем торговой точки. Между ними возникла ссора из-за некой суммы денег.

После этого продавец облил себя керосином и воспользовался зажигалкой. Сотрудники службы безопасности пришли ему на помощь и потушили пламя. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с ожогами. Его состояние в настоящее время неизвестно.

Ранее в Забайкалье самоподжог устроил заключенный. Он получил термический ожог верхних конечностей, туловища и бедер.

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