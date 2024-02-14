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Путин: существующие медицинские тест-системы «ни шиша не показывают»

Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы

Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать существующие медицинские тест-системы, так как существующие «ни шиша не показывают». Его слова приводит ТАСС.

«Смотрите, у нас на практике до сих пор что происходит: наши тест-системы применяются. У человека есть температура, и явно он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест системы?» — задался вопросом Путин.

Он заявил необходимости совершенствования тест-систем — «надо как-то поработать в этом направлении».

Путин отметил, что от правильно поставленного диагноза зависят качество и сроки лечения.

Также глава государства рассказал, что больше половины онкологических заболеваний у граждан России в данное время выявляются на начальной стадии. Он отметил, что такие показатели стали возможны благодаря высоким стандартам диагностики, терапии и реабилитации. Кроме того, Путин заявил, что российские ученые вплотную подошли к созданию вакцин от рака.

Ранее врач объяснила, поможет ли анализ на онкомаркеры выявить рак.

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