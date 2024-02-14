Пациентка сбежала из клиники после пластической операции, чтобы не платить за процедуру

В Турции женщина сбежала из клиники после пластической операции, чтобы не платить за процедуру, пишет местное издание NTV.

Cообщается, что инцидент произошел в частной больнице в Стамбуле. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как женщина в больничной одежде спорит с медсестрами и пытается уйти из клиники через несколько часов после пластической операции.

По данным СМИ, пациентка не хотела платить за процедуру и пыталась сбежать. Кроме того, известно, что женщина прилетела в Турцию из другой страны. Медсестры, остановившие клиентку, вызвали полицейских.

После приезда офицеров женщина вернулась в больницу. Остается неясным, как разрешилась данная ситуация — в клинике пока не прокомментировали инцидент.

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